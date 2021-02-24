Тайгер Вудс перенес операцию после ДТП

Американскому гольфисту Тайгеру Вудсу сделали операцию на ноге после автомобильной аварии, сообщается на его странице в Twitter. Сейчас он находится в сознании, реагирует на окружающих. Теперь спортсмен будет восстанавливаться в больнице.

ДТП произошло во вторник утром, 23 февраля, в городе Ранчо-Палос-Вердес. Автомобиль Тайгера Вудса перевернулся, в результате чего спортсмен получил множественные повреждения. В момент аварии он находился в машине один.

Фото: Gene Blevins, Reuters

«Мистер Вудс получил значительные ортопедические травмы нижней части правой ноги… Оскольчатые открытые переломы, затрагивающие как верхнюю, так и нижнюю часть берцовой и малоберцовой костей, были стабилизированы за счет введения стержня в большеберцовую кость»,— приводятся слова главного врача медицинского центра Харбор Аниш Махаджан.

Медики также установили гольфисту винты и штифты из-за повреждений костей стопы и голеностопа. Также они хирургически сняли давление, вызванное отеком из-за травмы мышц и мягких тканей ноги.

Тайгер Вудс провел рекордные 683 недели на первом месте мирового рейтинга гольфистов. Профессиональная ассоциация гольфистов 11 раз признавала его гольфистом года. Ранее он перенес несколько операций на позвоночнике.