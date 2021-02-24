Названы 50 лучших работодателей России

VERRA впервые участвовала в таком рейтинге, и сразу же уверенно вошла в компанию именитых конкурентов, таких как 2ГИС, Bosh, Pfizer, Дом.РФ и другие.

Анна Бояршинова, генеральный директор компании: «Основа нашей корпоративной культуры – команда и лидерство. Мы всегда знали, что у нас сильнейшая команда в стране, состоящая из лучших звезд. Сегодня это подтверждено результатами авторитетного и масштабного рейтинга HeadHunter, отметившего нас как «привлекательного и открытого работодателя, успешно развивающего HR-процессы и имидж компании». Это большая победа и заслуга всей команды. VERRA с космической скоростью ворвалась в российский рейтинг и заняла там достойное место. Нам есть чем гордиться и чем встретить новых сотрудников, которые активно выбирают одного из лучших работодателей в Пермском крае и в России».

Рейтинг работодателей России hh.ru – наиболее масштабный и авторитетный рейтинг страны, в котором проводится анализ компании с трех сторон:

– Внешняя оценка – мнение кандидатов, ищущих работу. Они выбирают компании, в которых хотели бы работать.

– Внутренняя оценка – готовность сотрудников рекомендовать компанию как работодателя.

– Оценка развития HR-процессов в компании.