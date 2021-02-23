Премьер Грузии призвал оппозицию к диалогу на фоне ареста оппозиционера Мелии

Премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили после ареста депутата Никанора Мелии, возглавляющего оппозиционную партию «Единое национальное движение», призвал все оппозиционные силы к началу диалога с властью.

«Я хочу призвать все политические силы, которым дорога наша страна, открыть настоящий диалог. Давайте говорить не о том, что нас разделяет, а о том, что нас объединяет»,— приводит слова Ираклия Гарибашвили пресс-служба грузинского правительства. Он заявил, что готов к диалогу с оппозицией «в любое время и любом формате». Премьер также призвал «заботиться об укреплении государственности и независимости, демократической системы, решении экономических и социальных проблем, интеграции Грузии в Евросоюз и НАТО».

Сегодня спецназ штурмом взял офис ЕНД и задержал Никанора Мелию. Его обвиняют в «организации группового насилия против полицейских» и «попытке насильственного захвата власти» в июне 2019 года. Участники акции протеста против задержания оппозиционера разбили две палатки у здания парламента.

Уголовное дело против Никанора Мелии было возбуждено в июне 2019 года из-за событий так называемой гавриловской ночи, когда соратники основателя ЕНД Михаила Саакашвили попытались штурмом взять здание парламента. Это произошло после того, как член Госдумы РФ от КПРФ, президент Межпарламентской ассамблеи православия (МАП) Сергей Гаврилов в ходе пленарного заседания МАП сел в кресло спикера грузинского парламента.

О политической ситуации в стране читайте в публикации “Ъ” «Премьер Грузии стал жертвой неудавшейся спецоперации».