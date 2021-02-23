Сторонники грузинской оппозиции установили палатки у здания парламента

Участники акции в Тбилиси, которые протестуют из-за задержания председателя оппозиционной партии «Единое национальное движение» (ЕНД) Никанора Мелии, разбили две палатки у здания парламента, сообщает ТАСС. Митинг в поддержку господина Мелии начался в 14:00.

Сначала демонстранты собрались у Дома правительства, затем они переместились к парламенту. Проспект Руставели, где расположен законодательный орган, был перекрыт протестующими.

«Это наше право. Мы имеем право разбивать палатки. Вскоре число этих палаток увеличится. Я хочу обратиться к недоразвитым представителям "Грузинской мечты" и сотрудникам МВД, пусть перестанут бороться с ветряными мельницами»,— сказал журналистам бывший мэр Тбилиси Гиги Угулава.

Сегодня спецназ штурмом взял офис ЕНД и задержал Никанора Мелию. Его обвиняют в «организации группового насилия против полицейских» и «попытке насильственного захвата власти» в июне 2019 года.

Уголовное дело было возбуждено в июне 2019 года из-за событий так называемой гавриловской ночи, когда соратники основателя ЕНД Михаила Саакашвили попытались штурмом взять здание парламента. Это произошло после того, как член Госдумы РФ от КПРФ, президент Межпарламентской ассамблеи православия (МАП) Сергей Гаврилов в ходе пленарного заседания МАП сел в кресло спикера грузинского парламента.

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