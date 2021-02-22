Россия приветствовала договоренности Ирана и МАГАТЭ

В ходе визита в Тегеран генерального директора Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэля Гросси достигнуты принципиально важные договоренности, направленные на продолжение сотрудничества между сторонами, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. По итогам встречи Тегеран дал три месяца на снятие санкций для доступа МАГАТЭ к ядерным объектам.

«Благодаря вдумчивой и осмотрительной линии иранской стороны и грамотным действиям руководства МАГАТЭ создается столь нужное пространство для энергичных дипломатических усилий для "перезапуска на полную мощность" Совместного всеобъемлющего плана действий по урегулированию вокруг иранской ядерной программы»,— сказала госпожа Захарова.

Представитель МИД РФ добавила, что достигнутые договоренности помогут улучшить общую политическую обстановку вокруг Ирана и его ядерной программы, а также позволят снять напряжение, «нагнетаемое противниками договоренностей с Тегераном».

В 2015 году Иран подписал данный план с пятью постоянными членами Совбеза ООН и ФРГ. Соглашение подразумевало ограничение ядерной программы Ирана, а также временные ограничения на продажу и закупку вооружений взамен на снятие с этой страны всех международных санкций. В 2018 году США вышли из «ядерной сделки» и восстановили свои санкции против Ирана.

В феврале 2021 года власти Ирана заявили, что страна вернется к соблюдению «ядерной сделки», только если США отменят свои санкции, а также заявили об ограничении доступа инспекторов МАГАТЭ с 23 февраля. 22 февраля Иран и МАГАТЭ договорились, что Тегеран в течение трех месяцев будет записывать информацию с камер и хранить у себя, пока не будут сняты санкции.

О попытках сторон договориться— в материале “Ъ” «США готовы к диалогу с Ираном».