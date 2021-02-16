Иран ограничит доступ инспекторов МАГАТЭ с 23 февраля

Иранские власти уведомили Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ) о намерении ограничить с 23 февраля доступ инспекторов организации. Речь идет о внеплановых проверках.

«Иран сообщил МАГАТЭ 15 февраля, что с 23 февраля страна прекратит осуществление добровольных мер прозрачности в рамках СВПД, включая Дополнительный протокол»,— говорится в сообщении организации (цитата по Reuters).

В ответ на заявление Тегерана генеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Гросси заявил о готовности посетить Иран, чтобы убедить власти страны не ограничивать внеплановые проверки экспертов. «Гендиректор Гросси предложил отправиться в Иран, чтобы найти взаимоприемлемое решение для того, чтобы агентство могло продолжать основной процесс верификации»,— говорится в заявлении главы МАГАТЭ (цитата по «Интерфаксу»).

По информации источников Reuters, от блокировки инспекций Иран уже предостерегала Германия. «Мы призываем Иран воздержаться от этого шага и находимся в тесном контакте по этому вопросу с нашими партнерами, включая США»,— сказал агентству неназванный дипломат.

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Совместный всеобъемлющий план действий (СВПД) был подписан Ираном, Францией, ФРГ, Великобританией, Россией, КНР и США в 2015 году. В 2018 году из сделки вышли США и вернули санкции в отношении Ирана. В 2019 году Иран начал постепенный отказ от своих обязательств по СВПД. В феврале 2021 года Тегеран допустил прекращение доступа наблюдателей и заявил, что для этого не потребуется длительная подготовка.

О позициях сторон — в материале “Ъ” «Период полуразброда».