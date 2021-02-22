Иран дал три месяца на снятие санкций для доступа МАГАТЭ к ядерным объектам

Иран и Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ) договорились о «временном техническом понимании» по доступу к информации с ядерных объектов, сообщил гендиректор МАГАТЭ Рафаэль Гросси в Twitter. Тегеран в течение трех месяцев будет записывать информацию с камер и хранить у себя — пока не будут сняты санкции, сообщили в Тегеране. В противном случае эти записи будут удалены.

«Иран продолжит в полной мере выполнять без каких-либо препятствий соглашение с МАГАТЭ о всеобъемлющих гарантиях, как и прежде»,— говорится в заявлении на сайте МАГАТЭ.

Подробности договоренностей раскрыла Организация атомной энергии Ирана. «Иран в течение трех месяцев будет записывать информацию с камер, установленных на определенных в дополнении объектах, и хранить у себя. В этот период у МАГАТЭ не будет никакого доступа ни к объектам, ни к информации с камер... Если по прошествии трех месяцев санкции будут полностью сняты, Иран предоставит эту информацию МАГАТЭ, в противном случае удалит ее»,— говорится в заявлении Организация атомной энергии Ирана.

Господин Гросси внепланово прибыл в Иран после того, как Тегеран уведомил МАГАТЭ о намерении с 23 февраля ограничить инспекционную деятельность организации. Иран утверждает, что отменит эту меру, если стороны выполнят требования по условиям «ядерной сделки».

США вышли из «ядерной сделки» и восстановили свои санкции в отношении Ирана в мае 2018 года. В начале февраля 2021 года верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи заявил, что страна вернется к соблюдению «ядерной сделки», только если США отменят свои санкции. В ответ Джо Байден объявил о готовности начать переговоры с Ираном и отказался от обвинений его в срыве «ядерной сделки», которые выдвигала предыдущая администрация.

О позициях сторон — в материале “Ъ” «США готовы к диалогу с Ираном».