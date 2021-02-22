«Крылья Советов» победили «Химки» в матче Кубка России

В матче 1/8 финала Кубка России «Крылья Советов» обыграла «Химки». Встреча прошла в Химках и завершилась со счетом 4:0. Голы забили Сергеев (8, пенальти), Цыпченко (62), Голенков (89), Чернов (90+2).

Соперник «Крыльев Советов» в четвертьфинале определится по итогам жеребьевки. Она пройдет после перенесенного на 3 марта матча «Урал»--«Уфа». Четвертьфиналистами уже стали «Арсенал», «Динамо», ЦСКА, «Локомотив», «Сочи» и «Ахмат».

О результатах 1/8 финала — в материале “Ъ” «"Зенит" и "Спартак" сыграли на выбывание».