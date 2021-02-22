Экс-кандидат в депутаты Мосгордумы Юнеман будет баллотироваться в Госдуму

Бывший кандидат в депутаты Мосгордумы Роман Юнеман, который продолжает через суд оспаривать результаты экспериментального электронного голосования, заявил о намерении принять участие в осенних выборах в Госдуму. Он пойдет на них в качестве самовыдвиженца в Чертановском округе Москвы (номер 210). Об этом он сам рассказал “Ъ” в понедельник, 22 февраля.

«Я планирую участвовать в выборах как самовыдвиженец, для этого мне надо будет собрать 15 тыс. подписей, но я планирую собрать около 19 тыс. подписей»,— рассказал Роман Юнеман. Он отметил, что изначально не планировал договариваться ни с одной из партий, которая может принимать участие в выборах без сбора подписей, так как, «если кандидата захотят снять с выборов, выдвижение от партии этому не помешает».

Напомним, в действующем созыве Госдумы от Чертановского округа Москвы избран единоросс Анатолий Выборный.

Роман Юнеман в 2019 году участвовал в выборах в Мосгордуму в качестве самовыдвиженца. В его округе (30-й) проводился эксперимент по электронному голосованию. В итоге он занял второе место, проиграв всего 84 голоса ректору Института русского языка имени Пушкина Маргарите Русецкой, которую поддерживала «Единая Россия». Господин Юнеман уверен, что на результаты выборов могли повлиять продолжительные сбои в системе электронного голосования, и продолжает оспаривать итоги выборов в суде. На данном этапе он обжалует в Верховном суде решение Кассационного суда, который оставил в силе решение районного суда, отказавшегося отменять результаты электронного голосования в 30-м округе.

В ноябре прошлого года Роман Юнеман провел учредительный съезд своего политического движения «Общество. Будущее» с национал-демократическим уклоном. В Минюсте организация пока не зарегистрирована, но намерена поддерживать кандидатов в ряде регионов на местных выборах, а также сосредоточиться на муниципальных выборах в Москве в 2022 году.

Елена Рожкова