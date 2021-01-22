Эсеры и их союзники запустили объединительный процесс

Руководящие органы партий «Справедливая Россия» (СР), «За правду» и «Патриоты России» в четверг одобрили решение об объединении. ЦК «За правду» уполномочил партию приступить «к подробным переговорам по всем организационным вопросам», подчеркнув, что «все будут абсолютно равноправными участниками, это не вливание, а создание новой политической конструкции с новой идеологией и структурой». Такое же решение принял политсовет «Патриотов России», заявив, что новая партия «объединит всех, кто считает себя патриотом нашей страны».

В СР решение начать процесс объединения принял президиум центрального совета партии, сообщил ее лидер Сергей Миронов, уточнив, что съезды всех трех партий запланированы на 22 февраля. По словам господина Миронова, полным названием новой партии будет «Справедливая Россия — патриоты — за правду», а сокращенным — «Справедливая Россия — за правду».

В федеральную часть партсписка на выборах в Госдуму войдут лидеры объединяющихся партий Сергей Миронов, Геннадий Семигин и Захар Прилепин. «Больше никого там не надо. Это для того, чтобы в территориальных группах у людей был интерес по распределению мандатов»,— пояснил господин Миронов. По его словам, новая партия рассчитывает «минимум на второе место» в новой Госдуме и не исключает, что в дальнейшем потеснит «Единую Россию».

Елена Рожкова, Андрей Прах