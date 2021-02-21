В Санкт-Петербурге суд прекратил дело в отношении задержанного на акции 31 января инвалида

Красносельский районный суд Санкт-Петербурга прекратил дело в отношении Юрия Ильина, задержанного 31 января. Ранее в отношении мужчины составили протокол по ч. 6.1 ст. 20.2 КоАП (нарушение установленного порядка организации либо проведения собрания, митинга, демонстрации, шествия или пикетирования).

Как сообщила правозащитному центру «ОВД-инфо» его адвокат Вероника Карагодина, дело прекращено в связи с отсутствием состава правонарушения. Она также уточнила, что господин Ильин — пожилой человек, имеет инвалидность по зрению и слуху. По ее словам, в день акции в поддержку Алексея Навального Юрий Ильин шел мимо Пионерской площади и обратился к одному из бойцов ОМОНа за объяснением, почему улица перегорожена и как перейти на другую сторону. В итоге его забрали в автозак.

По данным «ОВД-инфо», на акциях протеста 23 и 31 января, прошедших почти в 130 российских городах, было задержано более 11 тыс. человек, зафиксировано не менее 140 случаев избиения демонстрантов. После протестов было возбуждено около 90 уголовных дел, по более чем 100 административным делам назначены штрафы или аресты.

Как власти расценили действия силовиков на протестах — в материале “Ъ” «Полицейские не били, били полицейских».