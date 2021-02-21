Байден вновь заявил о готовности к переговорам с властями Ирана по «ядерной сделке»

Президент США Джо Байден готов к проведению с Тегераном переговоров по вопросам ограничения иранской ядерной программы. Об этом сообщил помощник главы Белого дома по национальной безопасности Джейк Салливан в интервью телеканалу CNN.

«Он готов сесть за стол переговоров с Ираном, чтобы обсудить, как мы можем вернуться к ограничениям в отношении иранской ядерной программы. Это предложение в силе»,— сказал господин Салливан.

При этом помощник американского президента уточнил, что господин Байден намерен сдерживать Иран в вопросе получения ядерного оружия. «Он верит, что усердная, проницательная дипломатия является наилучшим средством для этого. Иран на это пока не ответил. Мяч на стороне Ирана»,— добавил Джейк Салливан. Возможна ли отмена санкций, введенных в отношении Ирана предыдущей администрацией Белого дома, господин Салливан не сообщил.

США вышли из «ядерной сделки» и восстановили свои санкции в отношении Ирана в мае 2018 года. В начале февраля 2021 года верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи заявил, что страна вернется к соблюдению «ядерной сделки», только если США отменят свои санкции. В ответ Джо Байден объявил о готовности начать переговоры с Ираном и отказался от обвинений его в срыве «ядерной сделки», которые выдвигала предыдущая администрация. При этом в Вашингтоне рассчитывают, что Тегеран первым пойдет на уступки.

О позициях сторон — в материале “Ъ” «США готовы к диалогу с Ираном».