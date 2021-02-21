Кандидат на пост главы минюста США пообещал привлечь к суду участников штурма Капитолия

Кандидат на пост главы минюста США Меррик Гарленд пообещал привлечь к ответственности участников штурма Капитолия 6 января, если его утвердят на эту должность.

«В случае утверждения я проконтролирую судебное преследование сторонников превосходства белой расы и других лиц, которые 6 января штурмовали Капитолий»,— говорится в речи Меррика Гарленда, которую опубликовал The Wall Street Journal. С речью он выступит в понедельник на слушаниях в юридическом комитете Сената.

В тексте выступления также говорится, что после вступления в силу в 1957 году Акта о гражданских правах в минюсте был открыт специальный отдел, который должен «защищать гражданские и конституционные права всех американцев, особенно некоторых наиболее уязвимых членов общества». «Эта миссия остается чрезвычайно актуальной, поскольку у нас все еще нет равного для всех правосудия. Сообщества цветных и других меньшинств по-прежнему сталкиваются с дискриминацией в сферах жилья, образования, трудоустройства и системы уголовного правосудия, они также несут на себе основную тяжесть ущерба, причиняемого пандемией, загрязнением окружающей среды и изменением климата»,— заявил Меррик Гарленд.

Кандидатуру Меррика Гарленда на пост главы минюста выдвинул президент США Джо Байден. Он пользуется поддержкой ряда ключевых сенаторов.

Сторонники Дональда Трампа напали на Капитолий в день утверждения там результатов голосования выборщиков на президентских выборах. В результате нападения погибло пять человек. Господину Трампу объявили второй импичмент из-за подстрекательств к мятежу, однако 13 февраля Сенат его оправдал.

Подробнее — в материале “Ъ” «Дональд Трамп не оправдал недоверия».