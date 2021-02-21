Маск провел исследование иммунитета к коронавирусу на волонтерах из SpaceX

В SpaceX прошло исследование антител к коронавирусу, в котором участвовали более 4,3 тыс. волонтеров из числа сотрудников компании, пишет The Wall Street Journal. Тестирование проходило с апреля по июнь 2020 года.

Основатель и генеральный директор SpaceX Илон Маск руководил проведением исследования вместе с руководителями медицинского подразделения компании. В докладе, представленном по итогам исследования, говорится, что определенный порог антител может обеспечивать более длительную защиту от коронавируса. Специалисты также выявили, что у людей, которые перенесли болезнь в легкой форме, вырабатывалось меньше антител, что влияет на выработку длительного иммунитета.

По словам ученых, результаты исследования можно использовать для того, чтобы определять приоритетность вакцинации. В том числе приоритет могут получить люди без антител, которые живут в местах с большим числом заболевших.

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) тоже указывала на связь тяжести перенесенного заболевания и получаемого после этого иммунитета. Специалисты ВОЗ порекомендовали вакцинироваться перенесшим заболевание в легкой или бессимптомной форме.

Масштабная вакцинация в России началась в середине декабря 2020 года. В середине января 2021 года стартовала массовая вакцинация. 11 февраля люди старше 60 лет вошли в приоритетную группу по вакцинации. По последним данным, от коронавируса привились около 2,2 млн человек (1,5% населения).

О темпах вакцинации в стране — в материале “Ъ” «Прививка — вторая натура».