СМИ: Трамп впервые после ухода с поста президента выступит на публике 28 февраля

45-й президент США Дональд Трамп выступит на конференции консервативных кругов Республиканской партии в Орландо (штат Флорида), сообщили источники The Hill и CNN. Это будет его первое публичное выступление после ухода с должности главы государства.

По информации американских СМИ, господин Трамп будет говорить о будущем Республиканской партии и консервативного движения. Ожидается, что он раскритикует миграционную политику президента США Джо Байдена.

Ранее господин Трамп в письменном виде раскритиковал лидера республиканцев в Сенате Митча Макконнелла. 45-й президент считает, что Республиканская партия не будет уважаемой и сильной, пока у ее руля такие лидеры. Господин Макконнелл заявил, что считает господина Трампа ответственным за штурм Капитолия, но его нельзя осудить в рамках импичмента. 17 февраля 45-й президент впервые после ухода с должности выступил в СМИ — он выразил соболезнования в связи со смертью радиоведущего Раша Лимбо.

О процессе импичмента — в материале “Ъ” «Дональд Трамп не оправдал недоверия».