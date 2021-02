Трамп впервые выступил в СМИ после ухода с поста президента по случаю смерти ведущего Лимбо

45-й президент США Дональд Трамп выразил соболезнования в связи со смертью радиоведущего Раша Лимбо в эфире Fox News. Он впервые нарушил молчание после ухода с должности главы государства, передает The Hill. Журналист The New York Times Майкл Гринбаум сообщил в Twitter, что Fox News возьмет интервью у господина Трампа в 21:00 17 февраля (5:00 18 января по московскому времени).

«Вокруг не так много легенд, но он (Раш Лимбо.— “Ъ”) — легенда. <...> Он очень сильно любил эту страну. Он очень сильно любил людей этой страны»,— сказал господин Трамп в эфире Fox News. Он сообщил, что разговаривал с радиоведущим три–четыре дня назад.

Раш Лимбо умер в возрасте 70 лет после борьбы с раком легких. Он был одной из самых влиятельных медиафигур в истории США. В программах он отстаивал интересы консервативно настроенных слоев населения. Дональд Трамп в 2020 году наградил ведущего Президентской медалью свободы. Господин Лимбо в январе 2021 года сравнил участников штурма Капитолия с героями Войны за независимость.