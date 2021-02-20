Компании лишили конфискации

Законопроект о создании платформы «Знай своего клиента» (ЗСК) на базе ЦБ отозван из Госдумы и повторно внесен. Первый вариант был серьезно раскритикован в первую очередь за норму, согласно которой средства клиентов с высоким уровнем риска конфисковались и перечислялись в бюджет. Учтены в новом варианте закона и другие замечания, которые высказывали ведомства и участники рынка.

Группа депутатов и сенаторов во главе с председателем комитета Думы по финансовому рынку Анатолием Аксаковым 20 февраля внесла законопроект о создании на базе Банка России сервиса ЗСК. Этот законопроект вносится в Думу уже второй раз — первый раз он появился в ноябре прошлого года, но был серьезно раскритикован как различными ведомствами, в которые был направлен на рецензию, так и участниками рынка (см. “Ъ” от 17 февраля).

Самой главной претензией к первому варианту законопроекта было наличие в нем нормы, согласно которой средства компании, которую Банк России относил к высокой группе риска, конфисковывались без суда. Председатель экспертно-консультативного совета фракции «Единой России» по совершенствованию законодательства в сфере регулирования финансового рынка и банковского сектора депутат Владислав Резник охарактеризовал эту норму как антиконституционную. А поскольку законопроект фактически разрабатывал ЦБ, то претензии депутата были адресованы именно ему:

«Банк России, вопреки Конституции РФ и действующему законодательству, фактически предлагает ввести в России прецедент конфискации имущества без суда и следствия»,— отмечал господин Резник.





По мнению Владислава Резника, это могло бы привести к «критическому нарушению работы частного сектора, увеличению давления на юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, в целом — к ухудшению бизнес-климата в России и спаду в экономике».

Были к законопроекту и другие претензии.

Минфин указывал, что появление платформы ЗСК приведет к тому, что будут параллельно существовать две системы «отслеживания и предупреждения банковских операций, связанных с ПОД/ФТ/ФРОМУ».

Также критику со стороны министерства вызвало положение, по которому банк должен был блокировать все платежи клиента с высоким уровнем риска, тогда как по закону некоторые платежи он проводить обязан, например, в бюджет или средства на выплату зарплаты.

А в Сбербанке отметили, что функционирование сервиса ЗСК приведет к значительному удорожанию системы внутреннего контроля.

Свои замечания по законопроекту представили также Минюст и Счетная палата.

После такой серьезной критики проект закона было решено отозвать, Анатолий Аксаков обещал, что норма о конфискации средств без суда из нового варианта закона будет убрана. И действительно, во внесенном сегодня варианте проекта закона она отсутствует. «Рынок критиковал законопроект, говоря, что эта идея должна быть добровольная — она и была добровольная, но из текста это банки не понимали,— пояснил господин Аксаков.— Поэтому более четко прописали, что в дополнение к тому, что у банков уже есть, они могут использовать эту систему. Это не обязаловка». Кроме того, в новом варианте документа учтена критика со стороны Минфина и Сбербанка.

Новый вариант законопроекта предлагает установить, что критерии отнесения юридических лиц и индивидуальных предпринимателей к группам риска вовлеченности в проведение подозрительных операций определяются совместно Банком России и Росфинмониторингом и публикуются на официальном сайте ЦБ в интернете. Согласно ему, клиенты будут подразделяться на три категории по уровню риска: высокий, средний и низкий. Для клиентов с низким и средним риском предполагается минимальный набор антиотмывочных инструментов, предусмотренных законодательством.

«Первоначально подготовленный ЦБ и внесенный через депутатов Госдумы законопроект, безусловно, не мог бы получить поддержку фракции “Единой Россия”,— указывает Владислав Резник.— Что касается нового внесенного варианта, то мы обязательно рассмотрим его на нашем экспертно-консультативном совете фракции “Единой России” по совершенствованию законодательства в сфере регулирования финансового рынка и банковского сектора». «Мы соберем мнения экспертов, обсудим его с учетом всех мнений и дадим фракции рекомендации»,— заключил он.

Максим Буйлов