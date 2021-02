Ритейлер Fix Price получил листинг на Мосбирже

Российская сеть магазинов фиксированных цен Fix Price Group получила листинг своих глобальных депозитарных расписок на Московской бирже. Бумаги включены в первый котировальный список биржи, торговый код — FIXP. Дата начала торгов пока не раскрывается.

Эмитентом иностранных ценных бумаг Fix Price был указан The Bank of New York Mellon. Агентство Reuters со ссылкой на четыре источника на финансовом рынке утверждает, что Fix Price может провести прайсинг IPO на Лондонской фондовой бирже накануне весенних праздников в России.

Fix Price управляет более 4,2 тыс. магазинов фиксированных цен. Выручка в 2020 году — 190,1 млрд руб., скорректированная EBITDA — 36,8 млрд руб. чистая прибыль — 17,6 млрд руб.

Bloomberg и Financial Times допускали, что компания может быть оценена в $6 млрд. Источник “Ъ” полагает, что при IPO инвесторам будет предложено менее 25% сети.

