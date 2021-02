Fix Price подал заявление о допуске бумаг к торгам на Мосбирже

Ритейлер Fix Price подал заявление о допуске своих глобальных депозитарных расписок к торгам на Мосбирже, указано в материалах торговой площадки. Эмитентом иностранных ценных бумаг Fix Price указан The Bank of New York Mellon.

Reuters со ссылкой на четыре источника на финансовом рынке утверждает, что Fix Price может провести прайсинг IPO на Лондонской фондовой бирже накануне весенних праздников в России. Издание называет конце первой недели марта как один из вариантов.

15 февраля Fix Price объявила о намерении провести IPO в Лондоне со вторичным листингом на Мосбирже. Bloomberg и Financial Times допускали, что компания может быть оценена в $6 млрд. Источник “Ъ” полагает, что при IPO инвесторам будет предложено менее 25% сети.

