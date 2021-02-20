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Силовые структуры России получат почти 6,5 млрд на выплаты в связи с коронавирусом

Правительство России в 2021 году выделит 6,42 млрд руб. на выплаты сотрудникам силовых ведомств, задействованных в борьбе с распространением коронавируса. Распоряжение правительства подписано премьер-министром Михаилом Мишустиным и опубликовано на портале правовых актов. Сотрудникам Минобороны, ФСБ и МВД суммарно выделяется более 5,8 млрд руб.

Силовые ведомства, получающие средства:

  • Минобороны — 3,5 млрд руб.;
  • ФСБ — 1,3 млрд руб.;
  • МВД — 1 млрд руб.;
  • ФСИН — 204,6 млн руб.;
  • Росгвардия — 174,7 млн руб.;
  • ФСО — 45,5 млн руб.;
  • Главное управление спецпрограмм президента (ГУСП) — 16,3 млн руб.;
  • МЧС — 14,3 млн руб.;
  • Служба внешней разведки (СВР) — 7 млн руб.

Средства на выплаты выделяются из резервного фонда правительства. Контроль за их распределением возложен на руководство ведомств. Ведомства должны будут доложить о распределении к 1 мая.

Постановление о выплатах специалистам силовых структур было подписано 23 ноября 2020 года. Его положения распространяются на врачей, медицинских работников, фельдшеров и медсестер, водителей и членов летных экипажей, а также на военнослужащих, сотрудников и работников, выполняющих аналогичные функции. Размер выплаты на человека варьируется от 600 до 3880 руб. за нормативную смену в зависимости от специализации и образования сотрудников.

О расхождениях в оценке доходов медработников в пандемию — в материале “Ъ”.

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