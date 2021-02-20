Цена биткойна превысила $57 тысяч

Цена биткойна в очередной раз обновила исторический рекорд, преодолев отметку $57 тыс. Криптовалюта в ходе торговой сессии подорожала на 2,02%, до $57,3 тыс., свидетельствуют данные криптобиржи Binance.

Биткойн активно растет и регулярно обновляет исторические рекорды с декабря 2020 года. Отметку $56 тыс. биткойн преодолел вечером 19 февраля.

17 февраля Госдума в первом чтении приняла законопроект о налогообложении криптовалют. Цифровую валюту предлагается признать имуществом и ввести штрафы для налогоплательщиков, которые не включили в налоговую базу прибыль или доходы от операций с ней.

Подробнее о законопроекте — в материале “Ъ” «Государство заглянет в цифровые кошельки».