РБК: Генпрокуратура начала внеплановую проверку Минкульта

С 15 февраля сотрудники Генеральной прокуратуры России проводят внеплановую проверку Министерства культуры, сообщил РБК со ссылкой на источники. По информации издания, надзорное ведомство проверяет расходование бюджетных средств и исполнение контрактов на предоставление субсидий.

Как уточнили источники РБК, сейчас Генпрокуратура формирует список вопросов к Минкульту. Проверка продлится до 16 марта. Ни ведомство, ни министерство пока не комментировали информацию.

В конце января проверка проходила в Третьяковской галереи. В рамках поверки, инициированной самим Минкультом, были выявлены нарушения в закупках. Один сотрудник был уволен, к тром применены дисциплинарные взыскания.

С января 2020 года Министерство культуры возглавляет Ольга Любимова. На этой должности она сменила Владимира Мединского, руководившего Минкультом с 2012 года.

О претензиях к другому российскому музею — в материале “Ъ FM” «Эрмитажу выставили подозрения».