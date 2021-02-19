Сотрудник Третьяковки уволен после проверки Минкультуры в сфере закупок

Минкультуры России выявило нарушения во время проверки финансово-хозяйственной деятельности Третьяковской галереи, которая прошла с 20 января по 3 февраля. По итогам проверки один сотрудник был уволен, еще к троим применены дисциплинарные взыскания. Министерство решило ограничить максимальную стоимость закупок Третьяковки, совершаемых у единственного поставщика, подрядчика или исполнителя.

«По итогам проведенной проверки в Государственной Третьяковской галереи были установлены нарушения. Руководством учреждения самостоятельно уже приняты соответствующие кадровые решения — директор уволила сотрудника, допустившего данные нарушения. Также к трем должностным лицам применены дисциплинарные взыскания»,— приводит «Интерфакс» сообщение пресс-службы министерства.

Для усиления контроля за финансовой деятельностью в отношении подведомственных учреждений, Минкультуры подготовит изменения в Положение о Третьяковской галерее, которые будут регламентировать закупку товаров, выполнение работ и оказание услуг. Максимальную стоимость закупки, осуществляемой неконкурентным способом, ограничат 50 млн руб.