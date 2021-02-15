Эрмитажу выставили подозрения

Эрмитаж заподозрили в выставлении поддельных яиц Фаберже. Российские и зарубежные коллекционеры усомнились в том, что в музее представлены оригинальные предметы искусства из частных коллекций, сообщает BBC. «Вульгарный новодел» в числе экспонатов ранее обнаружил арт-дилер и коллекционер из Лондона Андрей Ружников. Он написал открытое письмо руководству Эрмитажа, там пока ситуацию не комментируют. Могли ли подделки попасть на выставку одного из крупнейших российских музеев? И кому принадлежат экспонаты, которые вызывают сомнения экспертов? Расскажет Илья Сизов.

Выставка «Фаберже — ювелир Императорского двора» открылась в Гербовом зале Зимнего дворца Эрмитажа в ноябре прошлого года. На ней представлен ряд уникальных работ фирмы Фаберже, в том числе «Яйцо-часы Ротшильдов» 1902 года. Спустя два месяца после открытия, в январе, немедленно закрыть экспозицию потребовал арт-дилер из Лондона и коллекционер Андрей Ружников. В своем открытом письме директору Эрмитажа Михаилу Пиотровскому он назвал выставку позором и «ударом по репутации главного музея России». Сомнения Ружникова по поводу подлинности некоторых объектов на выставке не беспочвенны, отмечает арт-обозреватель “Ъ FM” Дмитрий Буткевич:

«"Яйцо Ротшильда" так называемое, которое коллекционер Андрей Иванов на моих, кстати, глазах в 2007 году купил на Chrisiti’s за $18 млн, абсолютно идеально с точки зрения происхождения, все с ним нормально. Сейчас оно в коллекции Эрмитажа, претензий никаких к нему нет. А вот к остальным вещам, ко многим, есть претензии: непонятно, откуда они, кем они были сделаны, как они попали в коллекции, из которых сейчас выставляются. Последний буквально пример — очередное исследование, которое сделал Ружников, по поводу императорских тиар. Их вообще известно в мире шесть, и две под вопросом.

Так вот, на этой выставке в Эрмитаже появилось четыре новых тиары. В общем, это, конечно, сенсация. Но как-то об этом ничего не говорится, а происхождение их не подтверждается документально».

Ведущие эксперты по Фаберже поддержали опасения Андрея Ружникова. Императорские пасхальные яйца, выставляемые сейчас в Эрмитаже, назвал подделкой бывший куратор крупнейших выставок Фаберже Геза фон Габсбург. Сомнения, кроме яиц, вызвала еще и резная фигура солдата. Признанный всеми оригинал хранится в Минералогическом музее им. А. Е. Ферсмана РАН. Его главный хранитель Михаил Генералов в разговоре с BBC назвал выставленную в Эрмитаже фигуру копией, причем сделанной «настолько позорно, что за Фаберже уже обидно». В самом Эрмитаже от комментариев пока воздерживаются. “Ъ FM” направил запрос администрации музея.

Впрочем, гендиректор художественной галереи «Литфонд» Сергей Бурмистров уверен, что в этот музей подделки проникнуть не могли: «Надо все-таки сказать, что это Эрмитаж, а не музей в Урюпинске, поэтому, конечно, туда попадают только известные, понятные, исследованные частные собрания. Если эта выставка идет, то, скорее всего, это означает, что Эрмитаж не сомневается ни в чем, что все там без проблем. Если серьезный эксперт и коллекционер сомневается в чем-то, он, вероятно, должен, согласно профессиональной этике, обратиться к экспертам данного музея. Это чисто профессиональная история, которая должна была обсуждаться внутренне. Все остальное, что выскакивает в виде мнения в общественную среду, не чем пиар».

Подлинность экспонатов подтверждает коллекционер Александр Иванов — основатель Музея Фаберже в немецком Баден-Бадене. Именно ему принадлежит часть объектов, которые сейчас показывают в Эрмитаже. На сайте музея он представлен как «профессор, член комиссии ЮНЕСКО по сохранению культурного наследия и эксперт российского Минкульта». Однако в ЮНЕСКО BBC опровергли его причастность к организации. В списке аттестованных экспертов Минкультуры Иванов также не значится. Другую часть экспонатов для Эрмитажа предоставил Константин Голощапов, его называют благотворителем Музея христианской культуры в Москве. По данным BBC, вместе с Ротенбергами он был сооснователем СМП-банка и работал главой одного из ФГУП при управлении делами президента.

Могут ли экспонаты из частных коллекций быть подделками, Эрмитажу еще предстоит разобраться. Но директор аукционного дома ArtSale.info Константин Бабулин признался, что решил вообще не работать с яйцами Фаберже:

«Мы для себя решили, что с Фаберже не будем иметь дела вообще, потому что очень много подделок.

Работа по их атрибуции, экспертизе и так далее очень большая и сложная, настолько, что сходу не найдется эксперт, который прямо бы взял в руки и определил все правильно. И все, что предлагается, чаще всего, опираясь на наш опыт, отметается на уровне фотографии — точно нет, точно нет. На удивление, кстати говоря, очень много подделок идет из бывших братских республик Украины и Армении. Не знаю, чем это объясняется, но именно оттуда присылают люди какие-то фотографии со словами "прямо завтра привезем". Я всегда, как только вижу такое письмо, говорю: все, не надо, все понятно».

В начале марта Эрмитаж собирается провести очередную конференцию с владельцами так называемых спорных яиц Фаберже. А сама выставка будет работать до 14 марта, так что сравнить объекты из зала Зимнего дворца с их официальными фотографиями может любой желающий.

Анна Никитина