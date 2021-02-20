Семья экс-главы Удмуртии Александра Соловьева пока не подтверждает его смерть

Информация о смерти экс-главы Удмуртии Александра Соловьева, ранее осужденного за получение взяток, появилась в телеграм-канале «Это Щукин». «Сообщают, что сегодня в час ночи в больнице умер Соловьев Александр Васильевич. Бог ему теперь судья»,— говорится в сообщении.

Дочь экс-главы Евгения Сирик прокомментировала эту информацию корреспонденту “Ъ-Удмуртия”. «Мы сами ничего не знаем. От одних источников говорят, что умер ночью, другие говорят, что жив. Нам ничего не говорят. Моя сестра все время проводит в больнице, ее не пускают и ничего не говорят. Нам так и не дали допуск к нему, не пустили. Возможно мы вообще последними узнаем о его смерти»,— отметила госпожа Сирик.

Ранее дочь экс-главы региона заявляла о том, что родные и нотариус не могут получить доступ к Александру Соловьеву, который находится в отделении кардиологии. По ее словам, в СИЗО ему неоднократно вызывали скорую помощь. После она сообщила, что бывшего главу поместили в реанимацию.

Напомним, экс-глава Удмуртии Александр Соловьев был признан виновным по ч. 6 ст. 290 УК РФ за получение взяток на общую сумму 139 млн руб. В приговоре говорится, что в 2014–2016 годах он получил от представителей компании, строившей мосты через реки Кама и Буй в районе Камбарки, взятки. За это глава региона должен был обеспечить внеочередную и незамедлительную оплату выполняемых работ из федерального и регионального бюджетов, а также выделение лицензий на геологическое изучение и разведку участка недр на добычу песка и песчано-гравийной смеси. Суд приговорил его к 10 годам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии строгого режима и штрафу в 275 млн руб. Не согласившись с приговором суда первой инстанции, Александр Соловьев подал апелляцию в Верховный суд Удмуртии, однако он оставил решение без изменений.

Подробнее читайте в материале «"Мне сложно оправдываться, но взяток я не брал"».