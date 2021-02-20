Глава Минздрава Аргентины ушел в отставку после скандала с вакцинацией от COVID-19

Министр здравоохранения Аргентины Хинес Гонсалес Гарсия объявил об отставке. Ранее местные СМИ сообщили, что некоторые высокопоставленные чиновники и депутаты получили вакцину от коронавируса COVID-19 в обход очереди.

«Я выражаю признательность подавляющему большинству аргентинского народа за их приверженность и поддержку политики, которую мы проводим для восстановления федеральной системы здравоохранения с большей справедливостью, доступом и качеством»,— написал глава Минздрава в Twitter.

Господин Гарсия также опубликовал свое прошение об отставке на имя президента. В нем вхождение отдельных лиц в общий план вакцинации он назвал «непреднамеренной путаницей».

Новым министром здравоохранения страны уже назначен Карлос Виссотти. До назначения он занимал пост заместителя министра по вопросам доступности здравоохранения.

Ранее сразу несколько местных СМИ обвинили Минздрав страны в том, что в числе тех, кто в приоритетном порядке получил вакцину, оказались политики. Издание Clarin опубликовало целый список высокопоставленных чиновников, получивших вакцину.

Вакцинация в Аргентине началась в конце 2020 года. В стране одобрено использование российской вакцины «Спутник V ». Изначально прививались медики. Сейчас приоритетное право на вакцину имеют граждане старше 80 лет. По последним данным, в стране привились около 372 тыс. человек (0,8% населения).

Как проходит прививочная кампания по всему миру — в материале “Ъ”«Гонка вакцинаций».