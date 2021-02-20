Reuters: МАГАТЭ обнаружило следы урана на двух объектах в Иране

Инспекторы Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) обнаружили следы необогащенного урана на двух иранских объектах во время проверки осенью, сообщило агентство Reuters со ссылкой на дипломатические источники.

Следы урана обнаружили на двух спорных объектах. Сотрудники МАГАТЭ подозревали, что там могли храниться незаявленные ядерные материалы. В августе 2020 года Иран согласился допустить инспекторов на эти объекты.

В 2015 году Иран подписал Совместный всеобъемлющий план действий с пятью постоянными членами Совбеза ООН (Великобритания, Китай, Россия, США, Франция) и Германией. Соглашение подразумевало ограничение ядерной программы Ирана и временные ограничения на продажу и закупку вооружений взамен на снятие с этой страны всех международных санкций.

Ранее Иран сообщил, что с 21 февраля может заблокировать доступ инспекторам МАГАТЭ на свои ядерные объекты, если к этому времени участники ядерной сделки не выполнят свои обязательства. США объявили о готовности начать переговоры с Ираном и отказались от обвинений в срыве «ядерной сделки».

Подробнее о подготовке к встрече участников «ядерной сделки» — в материале “Ъ” «США готовы к диалогу с Ираном».