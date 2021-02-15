Иран может заблокировать доступ инспекторам МАГАТЭ на свои ядерные объекты

Тегеран с 21 февраля может заблокировать доступ инспекторам Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ), если к этому времени участники ядерной сделки не выполнят свои обязательства, заявил официальный представитель МИД Ирана Саид Хатибзаде. При этом он добавил, что страна продолжит сотрудничать с МАГАТЭ.

«21 февраля правительство обязано, согласно принятому парламентом закону, приостановить добровольное исполнение дополнительного протокола к соглашению о гарантиях с МАГАТЭ, если до этого дня другие стороны не выполнят свои обязательства»,— сказал господин Хатибзаде на пресс-конференции (цитата по агентству ИРНА).

Он отметил, что для прекращения доступа наблюдателей не потребуется длительная подготовка. «Этот процесс не требует времени и может быть реализован в тот же день»,— заявил представитель МИД Ирана. Саид Хатибзаде при этом заявил, что Тегеран продолжит сотрудничать с МАГАТЭ, и будет уведомлять о своих шагах.

В 2015 году Иран подписал Совместный всеобъемлющий план действий (СВПД) с пятью постоянными членами Совбеза ООН и Германией. Соглашение подразумевало ограничение ядерной программы Ирана, а также временные ограничения на продажу и закупку вооружений взамен на снятие с этой страны всех международных санкций. В феврале верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи заявил, что страна вернется к соблюдению «ядерной сделки», только если США отменят свои санкции.

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