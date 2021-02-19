Зеленский поручил пересмотреть варианты урегулирования ситуации в Донбассе

Президент Украины Владимир Зеленский поручил соответствующим ведомствам пересмотреть пять сценариев урегулирования донбасского конфликта, которые в 2019 году рассматривал Совет национальной безопасности и обороны (СНБО).

«Есть ситуация возвращения к решению СНБО от 5 декабря 2019 года, когда рассматривали пять сценариев в отношении оккупированных территорий Донецкой и Луганской областей. Сейчас эти пять сценариев будут подниматься, и соответствующим структурам дано указание президентом просмотреть все эти вещи, при необходимости делать новые редакции и новые поправки»,— сказал на брифинге секретарь СНБО Алексей Данилов (цитата по ТАСС).

Глава офиса президента Украины Андрей Ермак заявил о невыполнимости минских соглашений. Ранее украинские власти разработали законопроект «О государственной политике переходного периода» в Донбассе. Москва считает, что документ грубо нарушает минские соглашения и означает односторонний выход Киева из них.

О переговорном процессе — в материале “Ъ” «Весна прийде, весна воюе».