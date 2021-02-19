Движение по Крымскому мосту в сторону Кубани возобновлено

Движение автомобилей по Крымскому мосту в направлении Краснодарского края восстановлено, сообщило ФКУ «Упродор "Тамань"» Росавтодора. Ранее из-за снегопада дорожникам впервые пришлось остановить движение по мосту.

Движение по мосту в направлении Крыма пока не возобновлено, уточнило ведомство «Интерфаксу». По данным МЧС РФ, со стороны Кубани скопилось почти полтысячи машин из-за невозможности проехать в Крым, говорится в сообщении.

В Крыму на 18 и 19 февраля объявлено штормовое предупреждение об угрозе схода снежных лавин, а также о сильном снегопаде, тумане и льде на дорогах. МЧС республики рекомендовало водителям не пользоваться горными автодорогами. Власти Крыма из-за снегопада ввели режим чрезвычайной ситуации в Белогорском, Ленинском, Кировском районах и Керчи.

Подробнее — в материале “Ъ” «Крымский мост занесло снегом».