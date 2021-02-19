Врио начальника УМВД по Нижневартовску уволили после имитации митинга на школьном уроке Еще семь сотрудников получили выговоры и предупреждения

Комиссия УМВД России по Ханты-Мансийскому автономному округу (ХМАО-Югра) уволила временно исполняющего обязанности начальника управления МВД по Нижневартовску Олега Сураева. Как сообщили в пресс-службе регионального управления МВД, решение было принято по результатам проверки, организованной после того, как сотрудники полиции провели в нижневартовской школе №42 «урок мужества». На нем было показано, как проходят задержания на протестных акциях, и сымитировано столкновение ОМОНа и протестующих.

Напомним, на видео, размещенном в интернете, было видно, как ученики по команде человека в полицейской форме начинают забрасывать мячами других учеников, со щитами и в обмундировании. Один из «протестующих» изобразил нападение с кулаками — его «задержали» и унесли за щиты. В департаменте образования заявили, что таким образом проходило мероприятие по профориентации.

По результатам служебной проверки о неполном служебном соответствии были предупреждены начальник отделения профессиональной подготовки отдела по работе с личным составом городского управления МВД Антон Шишкин, врио начальника отдела информации и общественных связей УМВД России по ХМАО Андрей Воронцов, старший специалист группы по связям со СМИ УМВД России по Нижневартовску Инга Сединкина.

Еще четыре сотрудника полиции получили строгий выговор. Среди них: замначальника управления по работе с личным составом УМВД России по ХМАО Александр Азевич, старший специалист отделения профессиональной подготовки отдела по работе с личным составом УМВД России по Нижневартовску Вадим Зайнуллин, специалист отделения профессиональной подготовки отдела по работе с личным составом УМВД России по Нижневартовску Ямил Бикбов и специалист группы по связям со СМИ УМВД России по Нижневартовску Екатерина Васильева.

Ранее стало известно, что в деятельности руководства школы №42 департамент образования Нижневартовска нарушений не выявил. Однако были выявлены нарушения санитарно-эпидемиологических требований к организации и проведению массовых мероприятий.

Подробнее о том, как прошел урок — в материале «Дети в спортзале с ОМОНом играли»

Михаил Мананников