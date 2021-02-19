В России за сутки выявили 13 433 заразившихся коронавирусом

За последние сутки в России зарегистрировано 13 433 новых случая заражения коронавирусом в 85 регионах. Накануне выявили 13 447 заболевших (-0,10%). Общее число заразившихся достигло 4 139 031.

Больше всего новых случаев в регионах:

Москва — 1972 (всего за время пандемии — 964 609),

Санкт-Петербург — 1087 (358 562),

Московская область — 687 (208 209),

Нижегородская область — 416 (92 970),

Воронежская область — 341 (65 097).

Умерли за последние сутки 470 человек (накануне — 480 человек, -2,08%). Всего за время пандемии умерли 82 396 зараженных. Выздоровели 18 637 человек, с начала пандемии — 3 679 949.

Где больше всего умерших за сутки:

Москва — 53 человек (всего 14 631),

Санкт-Петербург — 47 (10 686),

Московская область — 35 (4393),

Ростовская область — 23 (3017),

Краснодарский край — 16 (1791).

Больше всего заразившихся в мире выявлено в США (27,8 млн), Индии (10,9 млн), Бразилии (почти 10 млн) и Великобритании (4 млн), свидетельствуют данные Университета Джонса Хопкинса. Россия занимает пятое место. Всего в мире зарегистрировано более 110 млн заразившихся.

Эксперты Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) сейчас изучают причины возникновения пандемии. Для этого они несколько недель находились в китайском Ухане. Специалисты не нашли подтверждения популярной версии, что коронавирус мог стать тайным биологическим оружием Китая. При этом эксперты пришли к выводу, что вирус начал распространяться раньше, чем об этом сообщили китайские власти. У коронавируса при этом могло не быть единого источника.

Подробности — в материале “Ъ” «Держи Ухань востро».