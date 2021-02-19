Рахимова и Райна выиграли теннисный турнир в Мельбурне в парном разряде

Россиянка Камилла Рахимова и представительница Индии Анкита Райна обыграли россиянок Анну Блинкову и Анастасию Потапову в финале турнира Женской теннисной ассоциации (WTA) в Мельбурне в парном разряде. Матч закончился со счетом 2:6, 6:4, 10:7.

Этот турнир стал первым совместным для 19-летней Рахимовой и 28-летней Райны. Камилла Рахимова занимает 158 место рейтинга WTA, Райна — 181 место. Для обеих теннисисток эта победа стала первой на турнирах под эгидой WTA.

Сегодня, 19 февраля, в финале одиночного разряда россиянка Дарья Касаткина встретится с представительницей Чехии Марией Боузковой.