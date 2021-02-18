Дарья Касаткина вышла в финал теннисного турнира WTA в Мельбурне

Российская теннисистка Дарья Касаткина обыграла американку Даниэль Роуз Коллинс в полуфинальном матче турнира Женской теннисной ассоциации (WTA) Phillip Island Trophy в Мельбурне. Встреча закончилась со счетом 6:2, 6:7, 6:1.

23-летняя Касаткина занимает 75-ю строчку рейтинга WTA, 27-летняя Коллинс — 40-ю. На счету россиянки два титула ассоциации, в финал турнира WTA она вышла впервые за 2,5 года. В финале Дарья Касаткина сыграет с победительницей матча между чешкой Марией Боузковой (50-е место WTA) и канадкой Бьянкой Андрееску (9).

Турнир завершится 19 февраля. Призовой фонд — $235 тыс. Ранее также российские теннисистки Анна Блинкова и Анастасия Потапова победили Макото Ниномию из Японии и Ван Яфань из Китая в парах на турнире Phillip Island Trophy.

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