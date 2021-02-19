Новые ледовые арены построят в Омске и Новосибирске к ЧМ по хоккею

Наследие от проведения взрослого и молодежного чемпионатов мира по хоккею 2023 года в России станет главным фактором при организации турниров, заявил вице-премьер Дмитрий Чернышенко. В 2023 году в Санкт-Петербурге состоится взрослый чемпионат мира, а в Омске и Новосибирске — молодежный.

«Учитывая популярность хоккея в нашей стране, главным станет то наследие, которое мы получим от этих престижных международных событий для развития любимого многими вида спорта. Речь идет о новых ледовых аренах в Омске и Новосибирске и модернизированном спортивно-концертном комплексе в Санкт-Петербурге»,— сказал господин Чернышенко, слова которого приводит пресс-служба Минспорта (цитата по ТАСС).

Он отметил, что готовность Омска, Новосибирска и Санкт-Петербурга нужно обеспечить по всем направлениям. По словам помощник президента Игоря Левитина, в городах-организаторах чемпионатов необходимо подготовить не только спортивные объекты, но и гостиничную инфраструктуру. Также нужно решить вопросы логистики во время проведения соревнований.

Подробнее о модернизации спорткомплекса в Петербурге— в материале “Ъ” «"СКА Арена" берет высоту».