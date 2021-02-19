Алюминиевую посуду в армии могут заменить на пластиковую

Российские военнослужащие будут использовать пластиковую посуду вместо алюминиевой, сообщил начальник управления департамента ресурсного обеспечения Минобороны полковник Сергей Нихельман. Сроки замены посуды солдат на пластиковую он не уточнил.

«С давних времен котелки, ложки и фляги у наших солдат были алюминиевые. В экипировке солдата будущего "Ратник" каждый грамм на вес. А тут мы все это старое навешиваем, так еще и кружка громыхает при движении. Сегодня изменится и это. У нас будет полностью пластиковая посуда, фляжка, кружка»,— сказал господин Нихельман газете «Независимое военное обозрение».

Он рассказал, что фляжка будет вставляться в специальную алюминиевую основу для разогрева еды. Сергей Нихельман отметил, что новая посуда будет очень компактной, «фактически трансформер, как матрешка». Он уточнил, что у посуды также будут специальные надежные крепления к экипировке.