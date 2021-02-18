NVIDIA ограничит производительность GeForce RTX 3060 при майнинге

Американская компания NVIDIA объявила, что программно ограничит производительность готовящихся к выпуску видеокарт GeForce RTX 3060, если карту будут использовать для майнинга криптовалюты. В компании объяснили этот шаг тем, что хотят, чтобы карты GeForce использовались геймерами.

При попытках майнинга производительность RTX 3060 будет снижена на 50%, заявляют в компании. Для этого компания создала драйвер со встроенной функцией отслеживания попыток майнинга.

Также NVIDIA представила четыре новых видеокарты серии NVIDIA CMP HX специально для майнинга. В них есть специальный криптомайнинговый процессор и отсутствует внешний видеоинтерфейс.

Евгений Федуненко