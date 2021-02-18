Благодаря пандемии Walmart поднимет зарплату сотрудникам до $15 в час

Один из крупнейших ритейлеров в мире — американская сеть Walmart — объявил о намерении поднять заработную плату своим сотрудникам в США после удачного финансового года. Значительно улучшить показатели компании позволили пандемия COVID-19, ограничительные меры и правительственная программа помощи населению, которые способствовали росту объема покупок в магазинах сети. Теперь Walmart намерена повысить зарплату 425 тыс. своих сотрудников в США, а ее средний размер составит $15 в час, что на $1 выше, чем год назад. Повышение затронет сотрудников онлайн-подразделения и складов.

Согласно отчету (.pdf) компании, в четвертом квартале 2021 финансового года, завершившемся 29 января, сопоставимые продажи (в магазинах, работающих не менее 12 месяцев) выросли в США на 8,6%, что лучше прогнозов аналитиков. Выручка компании по всему миру за этот период выросла на 7,3%, до $152,1 млрд. В целом в 2021 финансовом году компания получила доход почти $560 млрд, что на 6,7% лучше прошлогоднего результата.

Однако компания активно вкладывалась в онлайн-продажи и диверсификацию своего бизнеса во время пандемии, а также была вынуждена увеличить расходы в связи с COVID-19 (например, на повышенные выплаты сотрудникам и пакеты финансовой помощи). Только за четвертый квартал такие расходы составили $1,1 млрд. В результате Walmart не оправдала прогнозы аналитиков по чистой прибыли: по итогам квартала она составила $1,39 на акцию, в то время как аналитики ожидали получения прибыли $1,51 на акцию. Кроме того, компания предоставила прогноз на 2022 финансовый год, который оказался намного скромнее, чем ожидали аналитики. В результате акции ритейлера теряют около 6% в ходе торгов на NYSE.

Кирилл Сарханянц