Сборная Франции по биатлону победила в сингл-миксте на ЧМ

Сборная Франции по биатлону завоевала золотые медали в сингл-миксте на чемпионате мира в словенской Поклюке. Россияне заняли 11-е место.

Французы Антонен Гигонна и Жулия Симон пробежали дистанцию за 36 минут 42,4 секунды и использовали пять дополнительных патронов. На втором месте — сборная Норвегии. Йоханнес Бё и Тириль Экхофф пришли с отставанием от победителей в 2,8 секунды (9 патронов). Третьей к финишу пришла команда Швеции в составе Себастьяна Самуэльссона и Ханны Эберг (+22,6; 8 патронов).

Россияне Эдуард Латыпов и Евгения Павлова использовали на огневых рубежах 12 дополнительных патронов. Они отстали от победителей на 2 минуты 11,7 секунды. Это восьмая гонка без медалей на чемпионате мира для российской сборной.