Россия вышлет эстонского дипломата в качестве ответной меры

Россия высылает из страны дипломата из Эстонии в ответ на объявление персоной нон грата российского дипломата в Таллине, сообщила глава МИД РФ Мария Захарова.

«Недавно приведенное к присяге новое правительство Эстонии, возможно, решило таким образом показать лояльность Вашингтону и Брюсселю, абсолютно безосновательно объявила персона нон грата дипломата посольства России в Таллине»,— сказала госпожа Захарова на брифинге. По ее словам, дипломат занимался вопросами культуры и образования — сферами, в которых между странами еще сохраняется сотрудничество.

«Российский ответ не заставил себя ждать. Был вызван посол Эстонии в Москве, выразили решительный протест и объявили о высылке одного из дипломатов эстонского дипломатического представительства»,— заявила она.

Эстонская сторона никак не комментировал ни высылку российского дипломата, ни ответные меры Москвы.

Напомним, 5 февраля Россия объявила о высылке сотрудников генконсульств Германии и Польши в Санкт-Петербурге и сотрудника посольства Швеции в Москве, присутствовавших на акциях протеста сторонников политика Алексея Навального. После того как Германия, Польша и Швеция ответно объявили о высылке российских дипломатов, госпожа Захарова назвала их решения «необоснованными» и «недружескими».