Путин и Эрдоган обсудили возможные поставки в Турцию российских вакцин

Президент России Владимир Путин и турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган обсудили в телефонном разговоре перспективы наращивания сотрудничества в борьбе с пандемией, в том числе возможные поставки в Турцию российских вакцин.

«Рассмотрены перспективы наращивания сотрудничества в сфере противодействия распространению коронавирусной инфекции, включая возможные поставки и организацию производства в Турции российских вакцин»,— сообщает пресс-служба Кремля.

Также с обеих сторон был подчеркнут настрой на дальнейшее расширение связей в различных областях. «В числе приоритетов — осуществление крупных совместных проектов в энергетике»,— говорится в сообщении.

Кроме того, лидеры обсудили реализацию договоренностей по Нагорному Карабаху и координацию совместных действий в интересах социально-экономического развития региона. «Выражено удовлетворение в связи с началом работы совместного российско-турецкого центра по контролю за прекращением огня»,— добавили в пресс-службе.

В конце января Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) сообщал, что договорился о производстве в Турции вакцины от коронавируса «Спутник V» и начал трансфер технологии. Соглашение подписано с ведущим турецким производителем фармацевтической продукции.

Массовая вакцинация в России стартовала 18 января. РФПИ при этом ведет переговоры о поставках в другие страны. Вакцина «Спутник V» зарегистрирована в 27 странах, включая Белоруссию, Аргентину, Венесуэлу, ОАЭ, Венгрию. Заявка на одобрение препарата была подана и в ЕС, она в стадии рассмотрения.

О выходе российской вакцины на международный рынок — в материале “Ъ” «"Спутник V" входит в плотные слои евросферы».