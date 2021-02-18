«Единая Россия» сплотится аппаратами

Как стало известно “Ъ”, новым главой аппарата фракции «Единая Россия» (ЕР) в Госдуме может стать первый заместитель руководителя центрального исполкома партии Максим Жаворонков. Он займет место Константина Мазуревского, которого Дума накануне делегировала в новый состав Центризбиркома как представителя «Единой России». Господину Жаворонкову, близкому к секретарю генсовета ЕР Андрею Турчаку, предстоит в преддверии летне-осенней кампании по выборам в Госдуму обеспечить «более тесную» работу аппаратов фракции и партии.

Ожидается, что на место переходящего в Центризбирком руководителя аппарата думской фракции «Единая Россия» Константина Мазуревского придет помощник председателя партии Дмитрия Медведева, первый замглавы исполкома ЕР Максим Жаворонков, рассказали “Ъ” собеседники в аппарате Думы. Напомним, 17 февраля Госдума утвердила пять своих членов нового состава Центризбиркома на ближайшие пять лет, в число которых вошел и выдвинутый от фракции ЕР господин Мазуревский.

До первого заседания Центризбиркома, которое должно состояться в конце марта, Константин Мазуревский продолжит руководить аппаратом фракции, а его сменщик приступит к обязанностям только после этого перехода. Кандидатуру главы аппарата фракции ее руководитель Сергей Неверов предлагает для утверждения главе аппарата Думы. Аппарат фракции отвечает за обеспечение работы депутатов: готовит для них материалы по законопроектам с указанием позиции фракции, оказывает юридическую помощь, решает бытовые вопросы. По сведениям “Ъ”, аппарат фракции ЕР участвовал и во внутренней партийной оценке депутатов: именно там оценивали фракционную дисциплину и законодательную работу парламентариев.

Между центральным исполкомом партии и аппаратом фракции «выстроены прекрасные деловые отношения — и мы уверены, что они таковыми останутся после назначения нового руководителя аппарата», заявил “Ъ” Максим Жаворонков.

При этом ему «неизвестно о том, что руководство партии приняло решение об освобождении» его от тех обязанностей, которые он сейчас выполняет в партии, добавил единоросс.

Как пояснил источник “Ъ”, знакомый с процессом назначения, внутри фракции было тяжело найти человека, подходящего на эту позицию. По его словам, в преддверии выборной кампании аппараты фракции и партии должны сотрудничать еще теснее, чем обычно. Пленарные заседания Думы закончатся 24 июня, после чего глава аппарата фракции сфокусируется на помощи депутатам в ходе их кампаний.

По словам собеседника “Ъ”, в идеале на эту должность нужен был кто-то, кто понимает, как сейчас работает исполком партии, и сможет наладить эффективное взаимодействие с его руководством.

Константин Мазуревский имел такой опыт, поскольку долгие годы работал именно в исполкоме.

Глава аппарата фракции «Единая Россия» (ЕР) в Госдуме Константин Мазуревский Фото: Партия «Единая Россия»

В пользу Максима Жаворонкова говорило и то, что он уже имел опыт взаимодействия с Сергеем Неверовым: последний возглавляет совет руководителей фракций (в него входят все лидеры фракций ЕР в региональных парламентах), а господин Жаворонков является там ответственным секретарем. Кроме того, по сведениям “Ъ”, Сергей Неверов и Максим Жаворонков увлекаются хоккеем и периодически играют вместе.

Господин Жаворонков близок к секретарю генсовета ЕР Андрею Турчаку. С 2003 по 2009 год он работал на руководящих должностях в ОАО «Ленинец», которое возглавляет Анатолий Турчак, отец Андрея Турчака. С 2009 по 2017 год Максим Жаворонков курировал внутреннюю политику на посту вице-губернатора Псковской области, которую в то время возглавлял Андрей Турчак. В 2017 году господин Жаворонков стал первым заместителем руководителя центрального исполкома ЕР, а с января 2020 года — еще и помощником председателя партии. В ЕР он отвечает в том числе за оформление юридических вопросов.

Мария Макутина, Андрей Винокуров