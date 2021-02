Cтоимость криптовалюты MarsCoin выросла в 31 раз после твита Илона Маска

Глава Tesla и SpaceX Илон Маск свои твитом поднял в 31 раз стоимость криптовалюты MarsCoin, о существовании которой не знал. Это произошло после того, как ему предложили создать свою криптовалюту.

Один из пользователей предложил Илону Маску назвать валюту ElonCoin. Основатель криптобиржи Binance Чанпэн Чжао предложил ее назвать MarsCoin. «Это определенно будет MarsCoin!» — ответил господин Маск в Twitter 16 февраля.

There will definitely be a MarsCoin!