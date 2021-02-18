Cтоимость криптовалюты MarsCoin выросла в 31 раз после твита Илона Маска

Глава Tesla и SpaceX Илон Маск свои твитом поднял в 31 раз стоимость криптовалюты MarsCoin, о существовании которой не знал. Это произошло после того, как ему предложили создать свою криптовалюту.

Один из пользователей предложил Илону Маску назвать валюту ElonCoin. Основатель криптобиржи Binance Чанпэн Чжао предложил ее назвать MarsCoin. «Это определенно будет MarsCoin!» — ответил господин Маск в Twitter 16 февраля.

There will definitely be a MarsCoin! — Elon Musk (@elonmusk) February 16, 2021

Выяснилось, что токен с таким именем существует, пишет «Код Дурова». Создатели MarsCoin заявляют, что их криптовалюта может стать главной валютой в финансовой системе человеческого поселения на Марсе.

На момент твита Илона Маска стоимость MarsCoin составляла $0,08, а после него выросла на некоторое время до $2,5. Затем цена MarsCoin резко рухнула. Сейчас она стоит около $0,3, что тоже заметно дороже первоначальной цены.

Ранее Илон Маск повысил своими твитами стоимость криптовалюты Dogecoin. Из-за трех твитов предпринимателя она подскочила на 80%, до $0,05. Кроме того, Tesla в феврале инвестировала в биткойн $1,5 млрд, после чего его стоимость превысила $52 тыс.

О динамике криптовалюты — в материале “Ъ” «Биткойн заступил за $50 тыс.».