СКР прокомментировал обыски в администрации Среднеуральска

Обыски в администрации Среднеуральска (Свердловская область) проводятся совместно с региональным УФСБ в рамках уголовного дело о служебном подлоге (ст. 292 УК РФ), сообщила пресс-служба СКР по Свердловской области. Следователи изымают документы и предметы, имеющие отношения к событиям периода 2018-2020 годов.

Ранее “Ъ-Урал” писал, что в этот период главой города был Андрей Зашляпин. Речь в материалах дела идет о незаконном трудоустройстве людей в мэрию. В частности, в качестве сотрудника администрации Среднеуральска была оформлена дочь начальника юридического отдела мэрии, которая по факту работала в коммерческой структуре.

Напомним, Андрей Зашляпин ушел в отставку в конце января. Временно исполняющим обязанности назначен бывший руководитель аппарата администрации Екатеринбурга Александр Ковальчик. Заявки на участие в конкурсе по выборам мэра Среднеуральска подали Господин Ковальчик, член областной избирательной комиссии от ЛДПР Антон Безденежных и бывший заместитель министра спорта региона Яков Петров.

Михаил Мананников