У Юлии Навальной пока нет планов становиться «общественной фигурой»

Жена оппозиционера Алексея Навального Юлия заявила, что она пока не планирует становиться «общественной фигурой». По ее словам, ей интереснее быть супругой политика.

«На сегодняшний момент — нет»,— сказала госпожа Навальная в интервью Harper`s Bazaar на вопрос о том, есть ли шансы, что она станет «общественной фигурой». «Намного интереснее быть женой политика. Да и потом то, что я делаю на своем месте, в какой-то мере тоже политика»,— заявила она.

Юлию Навальную также же спросили о том, какими проблемами она хотела бы заняться, которые не входят в основную повестку Алексея Навального. По ее словам, нужно решать вопрос о неравенстве доходов мужчин и женщин, проблемы одиноких матерей и доступности детских садов.

«Свою задачу я вижу в том, чтобы у нас в семье ничего не изменилось: дети были детьми, а дом — домом»,— заявила госпожа Навальная.

Интервью с Юлией Навальной состоялось 11 января. В Россию из Германии Навальные вернулись 17 января. После прилета Алексея Навального задержали в аэропорту. Позднее ему заменили условный срок по делу «Ив Роше» на реальный за то, что он нарушил условия испытательного срока, по которому он должен был отмечаться в инспекции. Сам политик настаивал, что не мог этого сделать из-за лечения в Германии. 10 февраля СМИ сообщили, что Юлия Навальная прилетела во Франкфурт-на-Майне. На 20 февраля в Бабушкинском суде запланированы сразу два заседания с участием господина Навального. В 10:00 коллегия судей Мосгорсуда рассмотрит апелляцию на отмену условного срока по делу «Ив Роше», а в 14:00 пройдет заседание по делу о клевете на ветерана.

Подробнее о замене Алексею Навальному условного срока на реальный — в материале “Ъ” «Узник замка "Ив"».