Глава «Нафтогаза» назвал остановку «Северного потока-2» вопросом жизни и смерти

Остановка проекта «Северный поток-2» — это «вопрос жизни и смерти» для украинцев, заявил глава «Нафтогаза Украины» Андрей Коболев. По его словам, завершение проекта сделает Украину более уязвимой к «российской агрессии».

Накануне президент России Владимир Путин заявил на встрече с лидерами партийных фракций: «Почему так все крутится вокруг "Северного потока-2"? Хотят заставить Россию платить за их геополитический проект "Украина", вот и все! На самом деле все достаточно примитивно, все просто, мы-то это давно понимаем, но таков мир, в котором мы живем».

«Пока Украина является важным транзитером газа в Германию, Италию и Францию, украинские ГТС — это часть нашей оборонной системы. Как только у Кремля появится физическая возможность перенаправить газовые потоки в обход Украины, наши ГТС станут просто сетью трубопроводов. Тогда наша страна станет намного уязвимее к российской агрессии»,— написал господин Коболев в Facebook.

«Именно поэтому остановка "Северного потока-2" — это без преувеличения вопрос жизни и смерти для наших граждан»,— заявил глава «Нафтогаза».

14 февраля вице-премьер России Александр Новак сообщил, что строительство газопровода «Северный поток-2» завершено на 95%. Он добавил, что проект полностью соответствует европейскому законодательству, а наблюдаемые попытки ему помешать — это нерыночные методы конкуренции.

Последние новости о проекте «Северный поток-2» — в материалах “Ъ”.