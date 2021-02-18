Блинкова и Потапова вышли в финал турнира WTA в Мельбурне в парах

Российские теннисистки Анна Блинкова и Анастасия Потапова победили Макото Ниномию из Японии и Ван Яфань из Китая в парах на турнире Phillip Island Trophy в Мельбурне. Россиянки вышли в финал турнира, который проводит Женская теннисная ассоциация (WTA).

Игра закончилась со счетом 6:4, 6:3. Она продолжалась 1 час 12 минут. В другом полуфинале Анкита Райна из Индии и Камилла Рахимова из России сыграют с Франческой Джонс из Великобритании и Надей Подороска из Аргентины.

22-летняя Блинкова занимает 63 место в рейтинге WTA, 19-летняя Потапова — 101-е. 26-летняя Ниномия занимает 67-ю строчку, 29-летняя Яфань — 34-ю.

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