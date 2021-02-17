Экс-следователь МВД получил 8 лет колонии за хищение вещдоков на 50 млн рублей

Тверской районный суд Москвы приговорил бывшего следователя по особо важным делам следственного департамента МВД, полковника юстиции Антона Ходько к восьми годам колонии общего режима и штрафу в 500 тыс. руб. Антон Ходько признан виновным в присвоении хранившихся в его служебном сейфе вещдоков на общую сумму 52,4 млн руб (ч. 4 ст. 160 УК РФ).

«Следствием и судом установлено, что в 2016 году… Ходько похитил денежные средства в иностранной валюте и рублях в общей сумме свыше 50 млн рублей, изъятых в рамках расследуемого им уголовного дела о мошенничестве, совершенном группой лиц по предварительному сговору в особо крупном размере»,— говорится в сообщении СКР.

Как уточнили в пресс-службе суда, Антон Ходько лишен звания полковник юстиции и ему запрещено занимать должности в правоохранительных органах в течение двух лет. Также суд удовлетворил гражданский иск о взыскании с экс-следователя 21 млн руб.

Антон Ходько был задержан и арестован в 2018 году. В 2016 году он вел уголовное дело о хищениях 1 млрд руб. при строительстве объектов Минобороны. Именно в это время из сейфа в его кабинете пропали четыре вещдока по этому делу. Сам Антон Ходько утверждал, что вещдоки пропали за время его отпуска. Все обвиняемые по делу о хищениях были осуждены в июне 2020 года.

О деле экс-следователя — в материале “Ъ” «Полковник проявил тягу к вещдокам».