Минниханов: Татарстан не намерен «ссориться» с Башкирией в связи переписью населения

«Перепись – это дело человека. Захотел – записался башкирином, захотел – записался татарином. Прежде всего – кто он в душе. Есть смешанные браки… Он должен определиться. Есть некоторые люди, которые иногда переписываются русскими. Это его решение»,— сказал президент Татарстан Рустам Минниханов сегодня на заседании медиаклуба при полномочном представительстве РТ в РФ в Москве.

Он заверил, что республика «не будет ссориться» с Башкирией в связи с давней проблемой, когда проживающих там татар записывают башкирами. «На каком-то этапе были перекосы. Но наша позиция – сохранить наши отношения»,— отметил глава Татарстана.

«У нас очень хорошие отношения с руководством Башкортостана. Мы очень бережно относимся»,— заключил глава республики.

Около года назад на таком-же заседании медиаклуба Рустам Минниханов заявил, что не согласен с идеей записывать граждан «башкиротатарами» (ее высказал главный этнолог России, директор Института этнологии и антропологии РАН Валерий Тишков, который предлагал ввести новую этническую группу «татаро-башкир» наряду с татарами и башкирами — для тех, кто имеет отношение к обеим из них). «Не может быть полуукраинец-полурусский. Человек должен кем-то себя ощущать — украинцем, русским, башкиром, татарином»», — говорил Рустам Минниханов. «Я так считаю и с гордостью запишу себя татарином»,— резюмировал тогда он.

Выступая с ежегодным посланием Госсовету, Рустам Минниханов заявлял о намерении властей Татарстана провести «широкую разъяснительную работу» среди населения в рамках подготовки к переписи. «Это должно способствовать объективному и точному отражению сложившихся этнических реалий»,— говорил глава республики.

Чтобы «каждый татарин был учтен» в ходе предстоящей в ходе всероссийской переписи населения, в Татарстане создали специальный правозащитный центр для представления в судах интересов татар, национальность которых «неправильно указали».

В январе текущего года Институт истории имени Шигабутдина Марджани Академии наук Татарстана представил книгу «Татары Уфимского уезда», основанную на материалах первых переписей населения и доказывающую, что «татарские деревни Восточного Татарстана и Башкортостана были основаны татарами, в них всегда жили татары, позже переписанные в башкирское сословие».

По итогам переписи 2010 года из 142,9 млн жителей России 111 млн человек назвали себя русскими, 5,3 млн — татарами. В сравнении с результатами 2002 года количество татар сократилось на 4,4%. Новая перепись населения запланирована на осень 2021 года.

Полина Петрова, "Ъ-Казань"