На Украине с 24 февраля вводится адаптивный карантин

В условиях пандемии коронавируса COVID-19 правительство Украины приняло решение продлить карантин до 30 апреля. С 24 февраля в стране будет действовать адаптивный карантин: характер ограничений будет зависеть от уровня опасности распространения вируса в каждой конкретной эпидемиологической зоне Украины.

«Как и летом, предполагается четыре уровня эпидемической опасности, каждый из которых имеет четкие ограничения и критерии определения. Хочу подчеркнуть, что решение вступит в силу через неделю, поэтому все украинцы смогут заблаговременно с ним ознакомиться»,— сказал премьер-министр страны Денис Шмыгаль на заседании правительства.

Как уточнил министр здравоохранения Максим Степанов, постановление предусматривает установление базового, «желтого» уровня для всей страны. Также будут возможными «зеленый»,«оранжевый» и «красный» уровни. Для пересмотра или отмены ограничений регионы должны достичь «зеленого» уровня.

По последним данным, в стране зарегистрировано более 1,2 млн случаев заражения COVID-19 и почти 25 тыс. летальных исходов. За последние сутки выявили более 4,2 тыс. новых заразившихся. Вакцинация населения еще не началась. 10 февраля правительство Украины запретило регистрировать в стране российские вакцины.

О позиции Киева относительно российской вакцины — в материале “Ъ” «О роли кроликов в истории».